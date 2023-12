Scuola: delegato Città metropolitana Roma, approvati due accorpamenti di istituti comprensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato il Piano regionale di dimensionamento che prevede i due accorpamenti di istituti comprensivi, così come proposti dalla città Metropolitana di Roma Capitale. A darne notizia è il consigliere delegato scuole della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. In una nota Parrucci spiega: "Oggi si è svolta la Conferenza regionale permanente per l'istruzione, presso la sede della Regione Lazio. In un clima costruttivo, animato da grande collaborazione istituzionale, si è dibattuto sul Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 2024/25, con particolare riferimento al tema degli accorpamenti previsti dal decreto ministeriale n. 127/2023. Al termine dei lavori, è stato approvato il Piano regionale di dimensionamento che prevede i due accorpamenti di istituti comprensivi, così come proposti dalla città Metropolitana di Roma Capitale. Di concerto con le Amministrazioni comunali di Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni - afferma Parrucci - sono stati accorpati l'Istituto comprensivo Leone XIII con quello di Segni, mentre su proposta del Comune di Roma vengono accorpati gli Istituti Comprensivi Fratelli Bandiera e Montessori-Maria Clotilde Pini. Un esito che riconosce il grande lavoro svolto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'attività di ascolto e coordinamento delle esigenze dei territori. Ringrazio la Regione Lazio per la preziosa dialettica instaurata in queste settimane, utile per gestire al meglio una riforma che coinvolge enti territoriali, istituzioni scolastiche, sindacati in un delicato processo di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse della scuola", conclude Parrucci.(Com)