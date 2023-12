Napoli: giovedì mille bambini ospiti di Edenlandia per evento beneficenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zucchero filato e graffe a volontà per gli oltre mille piccoli ospiti che giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 16 affolleranno i viali e i giochi di Edenlandia.L'evento natalizio di beneficenza, " Children's charity day ", sarà una giornata interamente dedicata alle bambine ed ai bambini che vivono in case famiglia oppure in contesti familiari con forte disagio economico e sarà la prima edizione di un appuntamento che diventerà fisso nell'agenda napoletana della solidarietà.I viaggi sul trenino, su Dumbo e sul bruco, le visite al maniero, al Castello e tanti giri nelle giostre e nella ruota panoramica ma anche spettacoli e giochi con gli animatori di Family show, Play animation e, naturalmente, la visita di Babbo Natale, che distribuirà regali, zucchero filato e graffe a volontà per tutti i piccoli ospiti del parco di divertimento flegreo. Hanno già aderito e saranno presenti la Fondazione Santobono Pausillipon, con cui Edenlandia collabora da diversi anni, oltre a numerose case famiglia di San Pietro a Patierno, di Chiaiano, della Sanità, di Poggioreale, di San Giovanni a Teduccio, la Casa dello Scugnizzo e il Laboratorio del centro educazionale Don Bosco; ci saranno anche tante associazioni come Infanzia da vivere, con Bruno Mazza che opera nel Parco Verde di Caivano, i giovani della speranza di Caivano, la casa dei sogni di Giugliano, Assogioca e come l' Aisac che si occupa di patologie legate alla crescita. Tanti anche gli enti e le istituzioni che hanno sostenuto l'iniziativa: dal Consolato del Benin all'Ordine di Malta, dall'azienda ospedaliera Santobono Pausillipon, alla Curia di largo Donnaregina. Tra gli ospiti attesi a Fuorigrotta, a partire dalle ore 16, l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, Don Maurizio Patriciello, Maria Luisa Iavarone e tanti altri. "Vorremmo regalare qualche momento di gioia, spensieratezza e magia natalizia a chi sta vivendo un periodo di difficoltà, quel momento che in queste feste è ancora più pesante e triste. Vorremmo invece creare un ricordo indelebile per questi piccoli e ringraziamo quanti con il loro sostegno ci hanno aiutato a realizzare questo momento di amore e solidarietà", ha affermato il socio unico di Edenlandia Gianluca Vorzillo. (Ren)