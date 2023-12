© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eDaily Iveco si è aggiudicato altri due premi per la sostenibilità a livello Europeo. Si tratta dell'European Transport Award for Sustainability 2024 nella categoria dedicata ai furgoni e ai veicoli per le consegne (Germania) e il titolo di Best Sustainable Commercial Vehicle, vinto ai Motor Axel Springer Awards 2023 (Spagna). (Rpi)