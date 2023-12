© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga di un ulteriore anno delle autorizzazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi “è un’ottima notizia soprattutto per la filiera del turismo. Un aiuto serio e concreto al settore della ristorazione che rappresenta un frammento importante per il turismo”. Lo dichiara in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)