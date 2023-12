Mar Rosso: i motivi che frenano la partecipazione della Germania a “Prosperity Guardian”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono di ordine costituzionale e militare i motivi che frenano la Germania dal partecipare all'operazione internazionale “Prosperity Guardian”, la missione guidata dagli Stati Uniti per proteggere i traffici nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen appoggiati dall'Iran. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il governo tedesco continua a valutare l'adesione della Germania alla coalizione internazionale già formata da Usa, Italia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia, Canada, Bahrein e Seychelles. Per il ministero della Difesa di Berlino, la Marina tedesca è “ovviamente” nella condizione di partecipare a “Prosperity Guardian”. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, la questione fondamentale è “se e come” la Germania, dati i limiti della sua Costituzione, possa partecipare a una missione non organizzata sotto l’egida dell’Ue o della Nato, ma come “coalizione di volenterosi”. Nel 2009, la Corte costituzionale federale (Bverfg) ha stabilito con una sentenza che “l'impiego delle Forze armate all'estero è consentito soltanto nei sistemi di sicurezza collettiva reciproca, esclusi i casi di difesa". A ogni modo, è necessario un mandato del Bundestag. (segue) (Geb)