Mes: è ancora scontro tra maggioranza ed opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ancora scontro tra maggioranza ed opposizioni sulle due proposte di legge relative alla Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. Oggi, infatti, si è registrato il rinvio del parere del governo sui provvedimenti in commissione Bilancio alla Camera, in vista anche della riunione in programma domani dell’Ecofin, il Consiglio di economia e finanza dei Paesi dell'Unione europea, che avrà all'ordine del giorno la revisione del Patto di stabilità e di crescita. Il rinvio è stato contestato dalle minoranze che hanno dapprima abbandonato i lavori della commissione per poi protestare nell'Aula di Montecitorio. Stando al calendario dei lavori, prima dell’esame nell’emiciclo delle proposte di legge sul Mes, sono previsti il disegno di legge delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 e la proposta di legge recante modifiche al Codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agroalimentari. Probabile, dunque, che tra domani ed al massimo dopodomani l’Assemblea della Camera si occupi appunto del Meccanismo europeo di stabilità, con i gruppi parlamentari del centrodestra che premono per uno slittamento dell'esame delle misure al 2024. Possibile che alla fine l’Aula si debba esprimere su un rinvio dei testi in commissione o su una nuova questione sospensiva, dopo quella approvata nei mesi scorsi. Difficile che nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio convocata per domani, alle 9, si possa giungere ad un’intesa tra le forze politiche. (Rin)