Messico: Lopez Obrador, nostro Paese prima potenza culturale al mondo

- Grazie alle 60 culture ed etnie sul suo territorio e alla sua ricchezza gastronomica, il Messico è la prima potenza culturale al mondo. Ne è convinto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, che ha commentato oggi in conferenza stampa una classifica curata dalla casa editrice Time Out secondo cui Città del Messico sarebbe la metropoli numero uno al mondo in fatto di offerta culturale. “Continuerò a dirlo finché non sarà interiorizzato da tutti, perché ci sono delle manipolazioni che vanno avanti da secoli: il Messico è la prima potenza culturale al mondo. Il Messico, il nostro Paese. Non ce n’è altri, con tutto il rispetto”, ha dichiarato Lopez Obrador. Il presidente messicano si è limitato a citare Cina e India come possibili rivali, ma ha sottolineato come il suo Paese abbia un mosaico di 60 culture ed etnie diverse e un potente lascito in materia di scienza, astronomia e matematica. “Non c’è nulla del genere altrove. Dov’è possibile trovare una tale varietà di cibi e di piatti come nel nostro Paese?”, ha quindi domandato il 70enne Lopez Obrador.(Mec)