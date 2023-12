Ucraina: Zelensky, produrremo un milione di droni nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno prossimo le Forze armate ucraine riceveranno un milione di droni prodotti nel Paese. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. "Sono a favore dell'aumento della produzione di droni e unità speciali. Dovrebbe esserci una struttura di controllo per la gestione dei droni", ha spiegato il presidente. Zelensky ha aggiunto che la recente riunione dello Stato maggiore ucraino è stata dedicata alla produzione di droni e ai problemi delle forniture di armi all'esercito. "Non mi piace il fatto che logisticamente abbiamo mantenuto il processo burocratico sovietico, con 26 mila droni che restano nei magazzini e non arrivano in prima linea. Abbiamo avuto una discussione molto franca con lo Stato maggiore, ma non ci possono essere tali problemi", ha detto Zelensky. (Kiu)