Roma: Valeriani (Pd Lazio), acquisto Teatro Eliseo, da Giunta risorse solo per aiutare privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione Rocca "ha detto che non ci sono risorse per il sostegno all'affitto, per migliorare la sanità pubblica e la mobilità collettiva, ma ora stanzia 24 milioni per comprare il teatro Eliseo. Nessuna strategia culturale, nessuna valutazione politica, nessuna verifica economica: solo un nuovo aiuto last minute ai privati". Lo dichiara in una nota il consigliere del Partito democratico alla Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.(Com)