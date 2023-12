Sanità: sindacati Lazio, in bilico proroga precari Ssr, Regione intervenga immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di personale "sta mettendo in ginocchio la sanità del Lazio e ancora la Regione Lazio non è riuscita a prorogare i contratti a tempo indeterminato in scadenza al 31 dicembre prossimo. E' un fatto gravissimo: l'anno nuovo rischia di aprirsi con 2.000 lavoratori a casa e servizi sanitari al collasso". Lo dichiarano in una nota i vertici delle federazioni di categoria Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma Lazio, Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini. "È incredibile - aggiungono - che nell'incontro di oggi non si sia riuscita a trovare la sintesi tra le esigenze impellenti del sistema sanitario regionale e gli intendimenti della Regione. Il ritardo accumulato è una spada di Damocle che pende sull'intera comunità regionale e non solo. Non si può permettere la paralisi dei servizi alla salute, tanto più in considerazione del fatto che si avvicina un evento globale come il Giubileo, a fronte del quale l'amministrazione regionale ha già incassato i finanziamenti destinati all'implementazione del Ssr". (segue) (Com)