Decreto Piano Mattei: Borghi (Iv), incomprensibile escludere Comuni da cabina regia

- "Risulta incomprensibile escludere i Comuni dalla cabina di regia. È una impostazione totalmente ideologica della destra, secondo la quale i comuni devono restare in posizione ancillare, subalterna e silenziosa rispetto allo Stato, unico faro di riferimento del Paese. Questo è contro la Costituzione". Lo ha detto in Aula il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama, intervenendo in dichiarazione di voto su un ordine del giorno al decreto che istituisce il Piano Mattei. "Non si capisce perché nella cabina di regia del Piano Mattei - aveva spiegato in precedenza il parlamentare - ci sia, giustamente, la presidenza della Conferenza delle regioni, ma non l'Anci. Si dà il caso che tra le finalità comprese dalla legge sulla cooperazione internazionale, vi sia l'impiego di risorse che viene fatto prevalentemente da Regioni e Comuni". (Rin)