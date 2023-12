Patto di stabilità: ministro Finanze tedesco Lindner, fiducioso in accordo su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, si è detto “molto fiducioso” nel raggiungimento di un accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue durante la riunione straordinaria dell'Ecofin, in programma in videoconferenza nella giornata di domani 20 dicembre. L'esponente del governo federale si è espresso durante la conferenza stampa che ha tenuto a Parigi con il ministro dell'Economia, delle Finanze, della Sovranità industriale e digitale francese, Bruno Le Maire. Quando Le Maire ha affermato che un accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue verrà raggiunto “questa notte”, Lindner lo ha interrotto evidenziando che si tratterà di “una soluzione”, non di un'intesa. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha sottolineato che le posizioni di Germania e Francia nel dibattito sulla modifica regole di bilancio dell'Ue si sono “avvicinate molto” . (Geb)