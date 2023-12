© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caso emerso in alcuni articoli di giornale nei giorni scorsi, riguardante lo sfratto di un nucleo familiare di cinque persone da un appartamento privato in via Trivulzio, il Comune di Milano comunica in una nota che la famiglia è stata ospitata sino ad oggi in un hotel a spese del Comune e che oggi è stato loro assegnato un alloggio Sat. (Com)