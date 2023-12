Concorrenza: De Priamo (Fd'I), diventa legge emendamento proroga dehors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione finale del disegno di legge Concorrenza "diventa legge l'emendamento sulla proroga di un anno per i dehors, che avevamo introdotto al Senato per dare continuità ad un modello che in questi anni si è affermato anche in considerazione della situazione climatica che favorisce la consumazione all'esterno nei locali di ristorazione. Con questo provvedimento ci sarà il tempo di lavorare ad una riforma strutturale che esca dalla logica emergenziale. Ricordiamo che questo provvedimento non ha nulla a che fare con la 'mala movida', né con l'abusivismo che va ovviamente colpito. Inoltre, se prendiamo ad esempio Roma, l'Occupazione di suolo pubblico (Osp) dei dehors non è assolutamente gratuita e determina quindi importanti risorse in favore dei comuni. In sostanza, dunque, esprimiamo soddisfazione perché oggi diventa legge una norma di interesse non solo delle categorie di impresa del settore ristorazione, ma anche dei tantissimi utenti che fruiscono di tali attività". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, primo firmatario dell'emendamento.(Rin)