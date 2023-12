© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino va ridotto perché non ci sono abbastanza finanziamenti. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. "Voglio ridurre questo governo, non ho i fondi per il suo mantenimento", ha detto il capo dello Stato. "Ma non posso sciogliere completamente tutti, qualcuno deve lavorare", ha sottolineato. (Kiu)