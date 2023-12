Cybersicurezza: Pd, protezione Comuni e Province ora obiettivo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al sì all'emendamento del Pd la maggioranza apre all'obiettivo della massima protezione cyber per Comuni e Province. Il tema sollevato dalle nostre proposte il tema della sicurezza dagli attacchi hacker per i nostri Enti locali viene finalmente riconosciuto come fondamentale per la crescita della digitalizzazione nel nostro Paese. Ora auspichiamo che il governo accolga il nostro ordine del giorno per l'impegno a reperire le risorse necessarie". Lo affermano i deputati del Partito democratico, Andrea Casu, Anna Ascani e Piero De Luca, firmatari dell'ordine del giorno e dell'emendamento approvato dall'Aula nel corso dell'esame della Legge sulla delegazione europea.(Rin)