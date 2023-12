Roma: si dimette sindaca di Rocca Priora, Pd Lazio "ora progetto legato a centrosinistra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Rocca Priora, Anna Gentili, ha rassegnato le sue dimissioni. A darne notizia è la consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Emanuela Droghei. In una nota Droghei spiega: "La sindaca di Rocca Priora Anna Gentili, poco fa, ha rassegnato le sue dimissioni. Voglio ringraziare Anna per questo gesto di grande responsabilità e per il lavoro positivo di questi anni. Anna ha dimostrato di non fare del governo a prescindere la sua unica ragione politica e, per questo, merita il mio apprezzamento e la mia stima. Ora l'augurio è che il Partito democratico a Rocca Priora faccia scelta giusta proseguendo un progetto fortemente legato al centrosinistra", conclude (Rer)