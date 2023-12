Intercettazioni: Siracusano, stop pubblicazione per estratto o integrale testo ordinanza custodia cautelare prima udienza preliminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del governo ho appena dato parere favorevole con riformulazione all'emendamento presentato dal collega Enrico Costa al ddl di delegazione europea sul recepimento della direttiva Ue sulla presunzione di innocenza”. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “La riformulazione proposta dall'esecutivo – ha proseguito – prevede di vietare la pubblicazione per estratto o integrale del testo dell'ordinanza di custodia cautelare prima dell'udienza preliminare. Un risultato positivo e che ci soddisfa, un buon traguardo per ribadire ancora una volta l'importanza - per Forza Italia e per il governo - del garantismo e della presunzione di innocenza, cardini chiave sui quali si fonda la nostra Costituzione".(Rin)