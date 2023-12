Concorrenza: Urso, ddl è legge, passo significativo verso modernizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

Il disegno di legge Concorrenza è legge, rispettando così gli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un ulteriore significativo passo in avanti verso la modernizzazione del nostro Paese, grazie alla rimozione di ostacoli regolatori anacronistici e all'introduzione di misure a vantaggio della competitività delle imprese e dei diritti dei consumatori". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito all'approvazione definitiva della legge annuale sulla concorrenza, avvenuta oggi alla Camera. "Abbiamo ripristinato il principio della legge annuale, che i precedenti governi non avevano mantenuto - continua l'esponente dell'esecutivo -. Finora la legge sulla concorrenza non era mai stata approvata per due anni consecutivi: in quindici anni, dal 2009, era stata portata a termine solo due volte, nel 2017 e nel 2022. Questa è la terza, con l'orizzonte di realizzarla ogni anno come prescrive la legge, con puntualità e determinazione. Un'altra promessa mantenuta. Questo è il governo del fare".