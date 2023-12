© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha raggiunto nessun risultato positivo sul campo di battaglia nel 2023. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. Il capo dello Stato ha sottolineato che la Russia non è riuscita a raggiungere i confini amministrativi del Donbass, e che quindi "non ha raggiunto alcuna vittoria". (Kiu)