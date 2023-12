Ucraina: Zelensky, lavoriamo attivamente per ottenere nuovi aiuti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta lavorando attivamente per ottenere nuovi aiuti finanziari. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. "Sono sicuro che gli Stati Uniti non ci deluderanno e rispetteranno gli accordi che abbiamo raggiunto", ha detto il capo dello Stato. I partner statunitensi, secondo Zelensky, sanno che il loro sostegno è necessario per la difesa e la sostenibilità dell'economia ucraina. Il presidente ha aggiunto di "aver trovato la comprensione" del suo omologo statunitense Joe Biden e dei senatori degli Usa, e che la questione "è solo nelle date". Inoltre, Zelensky si è detto sicuro che l'Ue prenderà una decisione positiva sullo stanziamento di 50 miliardi di euro. Il capo dello Stato ha aggiunto che, anche se la decisione non sarà presa, "troveremo altri strumenti per ottenere questi 50 miliardi". (Kiu)