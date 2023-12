Siria-Iran: colloquio tra ministri Esteri, focus su guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha avuto un colloquio con l’omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian, per discutere della situazione nella Striscia di Gaza, mettendo in guardia dalle conseguenze se Israele dovesse estendere l’attacco. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana “Sana”, aggiungendo che i ministri hanno condannato "l'aggressione israeliana e occidentale contro il popolo palestinese, che finora ha provocato la morte di quasi 20 mila civili, in maggior parte donne e minori” nonché le “flagranti violazioni del diritto internazionale” da parte dello Stato ebraico. In questo contesto, le parti hanno espresso il loro “pieno sostegno alla resistenza palestinese”, sottolineando l'importanza di "porre fine a questa guerra israelo-occidentale contro i civili della Striscia di Gaza e della Cisgiordania". I due hanno inoltre richiesto l’invio di aiuti umanitari nell'exclave palestinese e che Israele “rispetti la volontà della comunità internazionale”. Infine, i ministri hanno parlato dei rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi, facendo riferimento alla recente visita del primo ministro della Siria, Hussein Arnous, a Teheran e sottolineando la necessità di "prendere decisioni concrete per dare seguito all'attuazione dei vari accordi e memorandum d'intesa”. (segue) (Lib)