Siria-Iran: colloquio tra ministri Esteri, focus su guerra a Gaza (2)

- Seppure non trattato durante il colloquio tra i ministri degli Esteri siriano e iraniano, il tema della sicurezza del confine tra Siria e Giordania è stato recentemente al centro di alcune dichiarazioni del Regno. In particolare, Amman ha informato la Repubblica islamica dell'Iran della necessità di porre fine alle operazioni di contrabbando a opera delle sue milizie in Siria. A conclusione di un’operazione contro trafficanti di droga e armi, il portavoce del governo giordano, Muhannad Moubaideen, ha affermato: "La guerra sul fronte settentrionale (…) è in corso da anni (..) a causa del declino della stabilità e della sicurezza al confine con la Siria", sottolineando che "questo è un problema importante che la Giordania sta cercando di risolvere in un contesto regionale". Il portavoce ha inoltre dichiarato che "il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, ha avuto un contatto con l’omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian, per discutere della questione del traffico di droga", aggiungendo che "la Giordania si oppone a queste operazioni e che queste armi e queste droghe non dovrebbero passare attraverso le aree controllate dalle milizie iraniane". (Lib)