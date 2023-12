Concorrenza: De Micheli (Pd), ddl è provvedimento vuoto e dannoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La legge che stiamo per votare non contiene nulla che si possa definire come una riforma. Per questo il Pd voterà contro ad un provvedimento che non tutela innanzitutto le imprese , che dopo questo voto non avranno più opportunità per crescere, per competere in un quadro regolatorio aperto e chiaro. E voteremo contro perché i cittadini da queste norme non otterranno nessun miglioramento sul fronte dei costi e della qualità dei servizi”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Paola De Micheli, nella dichiarazione di voto per conto del suo gruppo, in Aula alla Camera, sul provvedimento relativo al mercato e alla concorrenza. “Questo provvedimento - ha sottolineato l’esponente Pd - è vuoto e dannoso perché è frutto di una idea di economia corporativa che vuole un mercato conservativo, che garantisca solo una posizione dominante. Un’economia che rimanga statica, non reattiva ad accompagnare l’innovazione, sostenendo il dinamismo della società, regolando e garantendo pari opportunità alle imprese e qualità ai consumatori". Per De Micheli, “tutto ciò non interessa a questa maggioranza e a questo governo che considerano le riforme di modernizzazione del paese previste con il Pnrr solo un orpello e un fastidio. E infatti - ha polemizzato De Micheli - state esultando per aver perso 7,5 miliardi, di cui 4,5 a fondo perduto. Risorse ottenute con estenuanti trattative per combattere la piaga della diseguaglianza e per generare crescita e opportunità. Grave - ha, inoltre, evidenziato De Micheli - non aver affrontato la questione del trasporto pubblico individuale e di posticipare la decisione sulle concessioni balneari, creando un enorme danno alle imprese che solo a parole fingete di voler difendere. E poi, altra colpa grave, è quella sul capitolo energia, dove non solo non attuate fino i fondo le riforme previste, ma nemmeno prorogate il mercato tutelato per chi davvero ha bisogno per motivi di sussistenza. Qui prevale - ha concluso De Micheli - solo la logica del grigio, dell’inverno che paralizza e ferma la condizione sociale ed economica attuale. Siete così non per errore ma per scelta: un po’ di libertà economica in meno per ottenere un po’ di più del controllo politico”.(Rin)