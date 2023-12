© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha ancora abbastanza risorse per assicurare la difesa aerea. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. "Non controlliamo il cielo, non abbiamo abbastanza munizioni. Questo non significa che non troveremo una via d'uscita, ma per questo abbiamo davvero bisogno di sostegno e ci stiamo lavorando", ha spiegato il leader ucraino. (Kiu)