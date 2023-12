Governo: Cdm approva nomine varie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri - comunica in una nota Palazzo Chigi - ha deliberato su proposta del presidente Giorgia Meloni, la proroga dell’incarico di commissario straordinario del governo per il Coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, quale Paese d’onore, alla fiera del libro di Francoforte del 2024, conferito al dott. Mauro Mazza, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; su proposta del presidente Giorgia Meloni, la proroga dell’incarico di commissario straordinario nazionale per l’Adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, conferito al dott. Nicola Dell’Acqua con Dpcm 4 maggio 2023; su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, l’avvio della procedura per il conferimento all’avvocato Gabriele Fava dell’incarico di presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps; su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, l’avvio della procedura per il conferimento al professor Fabrizio D’Ascenzo dell’incarico di presidente dell’istituto nazionale per l’Assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro – Inail; su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il conferimento delle funzioni di direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo al ministro plenipotenziario, Stefano Gatti, di direttore generale per la promozione del sistema Paese al ministro plenipotenziario, Mauro Battocchi, e delle funzioni di direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali all'ambasciatrice, Nicoletta Bombardiere; su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario, Lucio Demichele, in qualità di “Political advisor of the Eu special representative for the gulf region” a Bruxelles, presso il rappresentante speciale dell’Unione europea per i Paesi del Golfo nell’ambito del servizio europeo di Azione esterna (Seae). (segue) (Com)