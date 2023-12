Governo: Cdm approva nomine varie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - prosegue la nota -, Antonio Tajani, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Gabriele Altana presso il ministero della Salute, in qualità di consigliere diplomatico del ministro; su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, la promozione a generale di corpo d’armata dei generali di divisione del ruolo normale dell’arma dei carabinieri, Marco Minicucci, Massimo Mennitti, Aldo Iacobelli e Fabrizio Parrulli; su proposta del ministro della difesa, Guido Crosetto, la conferma del generale di Corpo d’armata del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito, Antonio Vittiglio, nell’incarico di direttore generale per il personale militare del ministero della Difesa; su proposta del ministro del Turismo, Daniela Santanché, il conferimento dell’incarico di segretario generale del ministero, ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dottoressa Barbara Casagrande, dirigente dei ruoli del ministero; su proposta del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento per le Politiche per le imprese e incarico ad interim di capo del dipartimento mercato e tutela al dottor Amedeo Teti, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero, il conferimento dell’incarico di Capo del dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie alla dottoressa Eva Spina, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero e il conferimento dell’incarico di Capo del dipartimento per i servizi interni, finanziari territoriali e di vigilanza al dottor Benedetto Mineo, dirigente della Regione Siciliana; su proposta del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dottor Giuseppe Blasi, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero, il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela, della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari al dottor Felice Assenza, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero e il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica al dottor Marco Lupo, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; su proposta del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale alla dott.ssa Loredana Gulino, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle imprese e del made in Italy (con collocamento in posizione di comando), il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento energia al dott. Federico Boschi, estraneo all’amministrazione e il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento sviluppo sostenibile all’ingegnere Laura D’Aprile. (Com)