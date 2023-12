Casa: Mit, Salvini riconvoca il tavolo per il 16 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è avviare un imponente piano casa a partire dal 2025, e per questo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una prima riunione con alcune realtà particolarmente interessate al dossier e che sono già state riconvocate per il 16 gennaio. E' quanto fa sapere il dicastero. Le prossime settimane, infatti - continua il Mit -, serviranno per sintetizzare e mettere a fuoco alcune proposte per affrontare in modo organico l’emergenza abitativa, proposte in gran parte anticipate già oggi. Nel corso del tavolo sono stati anche analizzati numeri e dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, Federcasa ha stimato in 836 mila gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Italia, gestiti da enti diversi, con oltre due milioni e mezzo di persone che ci vivono e 360 mila domande di accesso inevase. Un altro problema è la vetustà del patrimonio immobiliare. Da parte sua, il Mit ha già previsto di investire nei prossimi anni almeno 100 milioni per finanziare alcune attività come: recupero del patrimonio immobiliare esistente e riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, si pensa ad ex caserme ed ospedali non più operativi; destinazione ad edilizia residenziale pubblica sociale delle unità immobiliari private rimaste invendute. Oggi al tavolo erano presenti: Fondazione Cariplo; Unipol; Confindustria Assoimmobiliare; Monte dei Paschi di Siena; Intesa Sanpaolo; Cdp - Real Estate; Anci; Regioni; Agenzia del demanio; Inps; Inail; Fondazione Inarcassa; Federcasa; Pregia - Associazione professionisti settore immobiliare; Unione immobiliare; Federproprietà - Arpe Roma; Unioncasa; Associazione bancaria italiana (Abi); Ance; Confedilizia; Confcooperative; Partecipa Confcooperative habitat; Confcooperative habitat; Confabitare; Fondazione Enasarco; Ordine nazionale degli architetti; Ordine nazionali degli ingegneri; Legacoop; Fiaip - Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Confindustria); Anama - Associazione nazionale agenti e mediatori d'affari; Fimaa - Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Confcommercio); Air - Associazione agenti immobiliari riuniti; Confassociazione Real Estate; Nomisma; Appc (Associazione piccoli proprietari case). Collegati da remoto Massimiliano Fedriga, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, ed il vice, Giovanni Toti. In presenza, invece, anche Antonio Decaro, d Anci (Associazione nazionale comuni italiani). (Rin)