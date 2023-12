Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via in Consiglio regionale del Lazio l'esame della manovra di bilancio 2024-2026. Il testo da approvare comprende il documento di economia e finanza regionale (Defr), la legge di stabilità regionale 2024, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio e quello del Consiglio regionale del Lazio 2024 – 2026. I lavori sono stati aperti dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma che, dopo le comunicazioni iniziali, ha dato la parola all'assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini per l'illustrazione dei provvedimenti. L'obiettivo della manovra economica non è solo "ridurre la pressione fiscale per le famiglie e le imprese, ma anche l'intervento in forma selettiva sui bisogni primari", ha detto l'assessore Righini, facendo un quadro sulla situazione macroeconomica. Le tendenze socioeconomiche nel Lazio, a partire dall'evoluzione demografica, e le tendenze regionali prefigurano per i prossimi due decenni un calo complessivo di 146.000 unità. (segue) (Rer)