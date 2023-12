Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tendenze demografiche, oltre che impattare nel settore sanitario e su quello pensionistico, hanno implicazioni dirette sul mercato del lavoro. A tal proposito, l'occupazione regionale lo scorso anno è fortemente aumentata rispetto al 2021, recuperando i livelli antecedenti la crisi pandemica. La dinamica positiva dell'occupazione e le tendenze demografiche hanno determinato una sensibile riduzione del tasso di disoccupazione. "In base ai nostri modelli econometrici regionali, l'attività economica del 2023 ha mostrato segni di indebolimento tali da far registrare una lieve crescita stimata in circa lo 0,7 per cento", ha spiegato l'assessore Righini. Le risorse per la politica unitaria per la coesione, la ripresa e la resilienza nel Lazio ammontano a 18 miliardi, 992 milioni, secondo le stime di ottobre dello scorso anno. Secondo le proiezioni econometriche svolte agli effetti della spesa pubblica sulla crescita economica attesa in espansione attorno ad un tasso medio annuo del 2 per cento, richiedono un periodo superiore al settennato 2024-2030, in cui è stata prevista una spesa programmatica pari a circa 2,7 miliardi l'anno. (segue) (Rer)