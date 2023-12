Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'attuazione degli investimenti pubblici, sia quelli di competenza dei ministeri sia quelli a regia regionale, avverrà nei tempi e nei modi che tutti auspichiamo, stimiamo impatti positivi sull'occupazione. Che, pur considerando i ritardi di trasmissione degli effetti delle politiche di investimento regionali, dovrebbero comportare un incremento degli occupati attorno allo 0,9 per cento per ciascun anno - ha proseguito Righini -. Questa crescita, insieme all'aumento previsto delle retribuzioni, supporterebbe con coerenza un'apprezzabile crescita dei consumi regionali", ha aggiunto l'assessore. Per quanto riguarda il bilancio di previsione del sistema sanitario regionale per il triennio 2023-2025 il perimetro era stato stimato a 46 miliardi, 359 milioni. "Alla fine del mese di settembre, la parifica della Corte dei conti del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022 è avvenuta con eccezioni, determinando un complessivo peggioramento da parte disponibile del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022. Come ricorderete, per circa 171 milioni, conducendo ad una manovra correttiva sul bilancio per apportare un adeguamento sostanziale al dispositivo della parifica attraverso le variazioni di bilancio", ha spiegato Righini. (segue) (Rer)