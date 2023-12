Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ulteriore conformazione a potenziali rilievi sul bilancio regionale relativo all'esercizio in corso e per un valore attorno ai 103 milioni, ha caratterizzato gli interventi sul bilancio sul finire dell'anno in corso. "In base a questi elementi, i principali obiettivi di finanza pubblica regionale per il prossimo triennio saranno incentrati in parte sul riequilibrio finanziario e la riduzione dello stock di debito e in parte, come evidenziato in precedenza, sull'impulso ad aumentare l'efficienza della spesa per gli investimenti previsti dal programma di legislatura - ha chiarito l'assessore -. Nel complesso le entrate a libera destinazione, ovvero le risorse destinate alla manovra di finanza pubblica regionale per il 2024-2026, sono state stimate poco al di sotto dei 10 miliardi dal lato della spesa, la componente corrente difficilmente comprimibile è stimata per il periodo di previsione, intorno ai 6,5 miliardi". (segue) (Rer)