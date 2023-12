Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito sabato scorso la Regione Lazio ha firmato con le organizzazioni sindacali un accordo per l'eliminazione dell'addizionale all'Irpef per i redditi fino a 28 mila euro per la sua riduzione e per la sua riduzione per quelli tra i 28 e i 35 mila euro. In particolare, tra le norme contenute all'interno della manovra economica, ci sono le politiche per la riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della Regione Lazio, con il fondo taglia tasse che dovrebbe essere rifinanziato, dopo l'accordo coi sindacati, passando da 100 a 130 milioni di euro. La definizione di tempi certi per l'approvazione dei bilanci degli enti pubblici strumentali con l'introduzione di sanzioni in caso di ritardi e inadempimenti. Inoltre, è prevista la razionalizzazione delle partecipazioni a fondazioni e associazioni in modo tale da recepire anche i rilievi reiterati della Corte dei conti. Tra queste la Fondazione alta formazione, la Fondazione Dmo, la Fondazione Fiera di Roma, la Fondazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano. (segue) (Rer)