Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (7)

- "È opportuno evidenziare che le risorse previste per tali fondazioni sono integralmente ridestinate a valere sul fondo per sostenere cofinanziamenti regionali in conto capitale", ha precisato l'assessore Righini. Nel testo è previsto il commissariamento del Consorzio unico industriale, prevedendo un organo commissariale in luogo dell'organo collegiale previsto dalla normativa vigente, che viene affiancato da un massimo di due subcommissari ai quali delegare parte delle attribuzioni del Commissario straordinario. Poi la valorizzazione e il ripristino per la fruizione pubblica del palazzo Silvestri coerentemente anche con la recente sottoscrizione dell'accordo per la coesione tra la presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio per la valorizzazione di questo bene immobile. È prevista anche una norma per coprire le spese di locazione di un immobile da adibire all'ufficio del personale della presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria di piazzale Flaminio. Infine, l'abrogazione dell'articolo 5 sull'istituzione del reddito energetico regionale, finalizzato a finanziare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche e condominiali dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore ai 35 mila euro. In merito alla proposta di legge di bilancio 2024-2026, le entrate e le spese complessive al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro ammontano a quasi a 36 miliardi. (segue) (Rer)