Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del 2024 saranno avviate una serie di attività finalizzate a conseguire un equilibrio di bilancio in chiave prospettica, eliminando quei fattori perturbanti in grado di incidere sull'effettiva capacità di spesa dell'ente e quindi sulla sua possibilità di soddisfare in concreto i bisogni della collettività amministrata", ha proseguito l'assessore Righini. In particolare si tratta delle seguenti attività: accertamento della massa attiva e passiva, sarà posta in essere un'attività di individuazione e quantificazione della reale consistenza della massa attiva e della massa passiva del bilancio come prosecuzione ideale dell'accertamento sui conti della sanità. "A tal fine appare cruciale la prossima attività di riaccertamento dei residui, volta ad approfondire appunto le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte dei residui - ha precisato Righini -. Tale procedimento contabile assume una valenza cruciale al fine di determinare il corretto risultato di amministrazione del rendiconto di gestione". La programmazione della spesa, considerato l'elevato livello di imposizione fiscale già presente, "che non consente di poter aumentare le entrate, occorre conseguentemente incidere sulle passività, operando sulla qualità della spesa, tagliando gli sprechi e gli oneri non direttamente connessi al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata. Proseguirà dunque - ha detto Righini - l'analisi della spesa già iniziata in questo primo scorcio di legislatura". (segue) (Rer)