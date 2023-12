Lazio: al via in Consiglio esame manovra, assessore Bilancio "meno tasse per famiglie e imprese" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Individuazione di coperture economiche reali, certe e contestuali il presupposto essenziale di un equilibrio effettivo e sostenibile nel tempo è il grado di certezza sufficiente e la contestualità delle coperture economiche, degli oneri innestati o che si intende innestare nel bilancio. Su tale aspetto importanti passi avanti sono già stati fatti e ne va dato atto anche all'amministrazione che ci ha preceduto della quantificazione delle coperture delle leggi regionali, ma l'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente il grado di affidabilità di tutte le disposizioni regionali", ha spiegato Righini. La ricognizione servirà a realizzare eventuali azioni correttive sul lato della programmazione dei fabbisogni degli enti e sulle modalità con cui sono trasferite le risorse regionali. "Il percorso individuato - ha ribadito l'assessore Righini - non è la fredda espressione di tecnicisti avulsi dalla realtà, ma risponde alla finalità propria ed essenziale dell'amministrazione pubblica in coloro che sono chiamati a guidare, ovvero quella di soddisfare adeguatamente ed in concreto le necessità della collettività regionale", ha concluso Righini. Al termine della relazione dell'Assessore al Bilancio è iniziato il dibattito generale da parte dei Consiglieri regionali. (Rer)