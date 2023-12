Concorrenza: Bitonci, incrementate tutele per famiglie, consumatori e comparti produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la legge sulla Concorrenza "siamo intervenuti concretamente per tutelare i consumatori e le famiglie, potenziando le salvaguardie nei contratti di servizio a tacito rinnovo, prevedendo clausole di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza e sostenendo l'adozione diffusa dei contatori intelligenti, promuovendo così il risparmio energetico e contenendo i costi dell'energia elettrica. Inoltre, sono state previste campagne informative per la sensibilizzazione dei cittadini in ambito agroalimentare. Sempre in questo settore, abbiamo previsto l'estensione della normativa quarta gamma ai prodotti coltivati in ambienti controllati, le vertical farm, così da garantire inalterata la qualità degli ortofrutticoli, rendendo la produzione alimentare indipendente dalle condizioni climatiche". Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del made in Italy, Massimo Bitonci, esponente della Lega, rappresentante del governo sul disegno di legge Concorrenza e presidente del Cncu. (Rin)