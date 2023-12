Usa-Bahrein: Austin vede re e principe ereditario, focus su attacchi Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato a Manama il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa; il principe ereditario, Salman bin Hamad Al Khalifa; e il comandante delle Forze armate, Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa. Lo riferisce il Pentagono in una nota. Il segretario ha ribadito la partnership strategica tra i due Paesi, sulla base dell’accordo bilaterale firmato nel campo della sicurezza. Austin ha anche ringraziato le autorità del Bahrein per la collaborazione e il contributo alla stabilità regionale. Il segretario Usa ha anche condannato i recenti attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali del Mar Rosso, che rappresentano “una minaccia al libero commercio”. (Was)