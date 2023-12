Piemonte: Edison acquista 10 impianti idroelettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison ha rilevato da Idronord in Piemonte 10 impianti mini-idroelettrici con una capacità installata complessiva di 11 Mw e una producibilità annua di 44 GWh, in grado di rispondere al fabbisogno di 16.400 famiglie. "Attraverso questa operazione compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento della generazione rinnovabile in una regione importante per il comparto idroelettrico e nel raggiungimento dell'obiettivo strategico al 2030 di portare la produzione green di Edison al 40 per cento del mix produttivo della generazione elettrica - ha affermato Marco Stangalino, executive vice presidente Power asset Edison. L'idroelettrico è un settore che ha segnato la storia di Edison, avendo per prima in Italia ed in Europa realizzato le centrali idroelettriche sul finire dell'800, le quali hanno permesso di avviare una nuova era per l'industria e la società italiana. In 140 anni di primati e innovazioni abbiamo maturato profonde competenze nell'energia, che desideriamo continuare a mettere al servizio del Paese per affrontare le nuove sfide della transizione energetrica e della decarbonizzazione", ha concluso. (Rpi)