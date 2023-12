Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Regione Lazio n. 17 del 03/11/2023 - prosegue la nota -, recante “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l’adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022”; la legge della Regione Lazio n. 18 del 03/11/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”; la legge della Regione Sardegna n. 12 del 06/11/2023, recante “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare”; la legge della Regione Abruzzo n. 47 del 26/10/2023, recante “Riconoscimento di Castelli come “Città della Ceramica artigianale Abruzzese” e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione “G. Acerbo” di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti”; la legge della Regione Abruzzo n. 48 del 08/11/2023, recante “Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione”; la legge della Regione Abruzzo n. 49 del 08/11/2023, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società Echoes Srl per fornitura di servizi sanitari”; la legge della Regione Abruzzo n. 50 del 08/11/2023, recante “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico”; la legge della Regione Abruzzo n. 51 del 08/11/2023, recante “Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i.”; la legge della Regione Abruzzo n. 52 del 08/11/2023, recante “Istituzione e disciplina della “Giornata Ecologica Regionale”. (segue) (Com)