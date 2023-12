Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Regione Abruzzo n. 53 del 08/11/2023 - aggiunge la nota -, recante “Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale”; la legge della Regione Abruzzo n. 54 del 08/11/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)”; la legge della Regione Abruzzo n. 55 del 08/11/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni”; la legge della Regione Liguria n. 18 del 02/11/2023, recante “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2023”; la legge della Regione Piemonte n. 30 del 03/11/2023, recante “Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”; la legge della Regione Piemonte n. 31 del 08/11/2023, recante “Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)”; la legge della Regione Toscana n. 40 del 31/10/2023, recante “Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005”; la legge della Regione Veneto n. 28 del 10/11/2023, recante “Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto”; la legge della Regione Puglia n. 26 del 10/11/2023, recante “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari”. (segue) (Com)