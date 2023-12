Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Regione Puglia n. 28 del 10/11/2023 - prosegue la nota -, recante “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse”; la legge della Regione Basilicata n. 37 del 15/11/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture”; la legge della Regione Basilicata n. 38 del 15/11/2023, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 dell’Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano”; la legge della Regione Basilicata n. 39 del 15/11/2023, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia di Promozione Territoriale - APT”; la legge della Regione Basilicata n. 40 del 15/11/2023, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB)”; la legge della Regione Basilicata n. 41 del 15/11/2023, recante “Misure in materia di risorse finanziarie per l’assistenza sanitaria”; la legge della Regione Basilicata n. 42 del 15/11/2023, recante “Misure in materia di assistenza sanitaria”; la legge della Regione Basilicata n. 43 del 15/11/2023, recante “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale”; la legge della Regione Marche n. 17 del 06/11/2023, recante “Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”; la legge della Regione Marche n. 18 del 09/11/2023 - conclude la nota -, recante “Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale”. (Com)