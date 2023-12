Roma: aggredisce 51enne a Labaro, fermato 27enne per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aggredito un uomo di 51 anni in via Dalmine, nella zona Labaro di Roma. Per questo, gli agenti della polizia di Stato hanno sottoposto un uomo di 27 anni a fermo di polizia giudiziaria, con l’accusa di tentato omicidio. È successo ieri sera, intorno alle ore 22, quando il 27enne, romeno, per cause e con modalità ancora da accertare, ha aggredito un uomo di 51 anni, moldavo, causandogli un trauma toracico e fratture costali multiple. La vittima è stata ricoverata all’ospedale Sant’Andrea. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponte Milvio e della sezione Volanti, che hanno sottoposto a fermo, ancora da convalidare, il 27enne.(Rer)