Napoli: siglato accordo per rinascita stazione Bayard

- Firmato questa mattina a Palazzo San Giacomo il protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e Fs Sistemi urbani, società capofila del polo urbano del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con cui si avvia un riassetto delle proprietà della storica stazione Bayard e delle aree adiacenti. Alla sottoscrizione dell'accordo sono intervenuti il sindaco Gaetano Manfredi, il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Pier Paolo Filippelli, il sostituto procuratore Vincenzo Piscitelli e il chief corporate affairs del Gruppo Fs italiane Massimo Bruno. Il protocollo è stato firmato dall'amministratore delegato di Fs Sistemi urbani Umberto Lebruto, anche in qualità di procuratore per Ferrovie dello Stato Italiane, e dal dirigente dell'Area patrimonio del Comune, Vincenzo Brandi. L'accordo giunge al termine di una fase di confronto con le società coinvolte e rientra in un percorso avviato dal Comune con la Procura della Repubblica di Napoli al fine di assicurare, anche con il coinvolgimento della Soprintendenza, la più ampia tutela al patrimonio culturale della città. L'obiettivo è porre fine ad una situazione di incertezza nata a seguito alla consegna al Comune dell'area compresa tra Corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via S. Maria delle Grazie a Loreto, avvenuta nel dicembre del 1978 in vista del formale acquisto. Nonostante il pagamento di un anticipo sul prezzo di vendita, il passaggio di proprietà non è mai stato formalizzato. Nel tempo, il Comune di Napoli e il Commissariato di Governo per le opere di edilizia scolastica hanno provveduto a realizzare numerosi interventi costruendo, in particolare, scuole e strade di collegamento. Nell'immobile che un tempo ospitava la stazione della prima linea ferroviaria d'Italia hanno trovato sede gli uffici della II Municipalità. In via Cosenz, invece, è stato realizzato l'impianto sportivo polivalente denominato "Villagiochiamo". (segue) (Ren)