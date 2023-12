Decreto Piano Mattei: Paroli (FI), risposta governo per sviluppo equo Continente africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piano Mattei "il governo dà una risposta basata su un approccio sistemico, non emergenziale, a una questione che muove da una nuova visione dell'Africa. La narrazione di un continente attanagliato solo da povertà, miserie e disperazione deve lasciare il posto ad una visione che valorizzi le potenzialità di un'area strategica che è oggi in crescita e offre grandi opportunità. E' necessario un cambio di approccio, che guardi agli interventi da realizzare con il coinvolgimento dei diretti interessati. Il Piano Mattei va in questa direzione, per questo come Forza Italia lo sosteniamo". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, intervenendo in Aula sul Piano Mattei. "Gli ambiti di intervento e di priorità di azione, come ad esempio la cooperazione allo sviluppo, la ricerca, l'istruzione, la promozione delle esportazioni, gli investimenti, l'approvvigionamento delle risorse naturali, comprese quelle idriche, e il potenziamento delle infrastrutture digitali, mostrano la volontà di un approccio totale che valorizza le proposte e i contenuti - ha sottolineato il parlamentare -. L'idea è quella di mettere tutti gli Stati africani al centro, costruire insieme una prospettiva, sostenere le loro visioni senza prevaricarli con le nostre. Lo stesso fenomeno migratorio può trovare in questo modo una risposta non emergenziale, perché migrazioni e sviluppo economico sono indissolubilmente collegati tra loro. Tra le azioni che svilupperemo, auspico si presti la dovuta attenzione anche ai nostri investimenti per la difesa. Come Forza Italia abbiamo promosso alcuni emendamenti integrativi al testo varato dal Consiglio dei ministri, facendo tesoro dell'inteso lavoro di audizioni in commissione Esteri e Difesa. Tra questi l'inclusione della conferenza dei rettori delle università italiane nella cabina di regia e la previsione di un comitato consultivo chiamato, senza aggravio di oneri, ad esprimere pareri e valutazioni sull'implementazione del Piano. Per questo - ha concluso Paroli - annuncio il voto favorevole di Forza Italia". (Rin)