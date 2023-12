Concorrenza: ecco le misure contenute nel testo approvato dalla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula della Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, già licenziato dal Senato. Il provvedimento, di iniziativa governativa, dopo l’esame da parte di palazzo Madama è composto da 22 articoli, suddivisi in sei capi che introducono rispettivamente: misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni; misure in materia di commercio al dettaglio; misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari; misure in materia farmaceutica; disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché ulteriori disposizioni. Il testo, che rientra tra gli atti legislativi da adottare nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), modifica la disciplina dei servizi di cold ironing, al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche e contiene previsioni volte ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo intermedio (milestone), fissato nel quadro sempre del Pnrr, relativo al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia. Le misure intervengono, poi, sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l’attività di commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein, e disponendo contestualmente che l’assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal ministero delle Imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Le amministrazioni competenti devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, devono indire procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida. (segue) (Rin)