Concorrenza: ecco le misure contenute nel testo approvato dalla Camera (2)

- Via libera, inoltre, a modalità uniformi in tutto il territorio nazionale per l’adempimento degli obblighi di comunicazione relativi allo svolgimento in più esercizi commerciali delle vendite straordinarie come quelle promozionali o sottocosto. Spazio, anche, alla proroga fino a tutto il 2024 della normativa sui dehors e sui tavolini all’aperto di ristoranti e bar introdotta nel periodo Covid, ed a maggiori tutele per le botteghe storiche con la possibilità per i Comuni, in accordo con le Soprintendenze, di individuare i locali nei quali si svolgono attività artigianali e commerciali tradizionali, riconosciute quali espressioni dell'identità culturale collettiva, per poter successivamente avviare apposite forme di promozione e salvaguardia. Rafforzati i poteri sanzionatori e di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), mentre si introduce la difesa dei consumatori nei contratti conclusi per telefono e a tacito rinnovo, con il professionista che “trenta giorni prima della scadenza del contratto è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta” e con la previsione che la mancanza di questa comunicazione permetta “al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese”. Ed ancora, il testo contiene limiti meno stringenti sulle emissioni elettromagnetiche, con un adeguamento che passa da 6 a 15 volt per metro, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle nuove reti di telefonia mobile 5G. Il provvedimento non affronta, infine, il tema delle concessioni balneari. (Rin)