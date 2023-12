Gaza: Zelensky, conflitto ha un impatto negativo su aiuti al nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale conflitto a Gaza ha un impatto negativo sugli aiuti forniti all'Ucraina e sulla resilienza del suo esercito. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. Il fatto che l'attenzione della comunità mondiale si distrae dall'Ucraina "non è una nuova informazione", ha affermato il capo dello Stato. Questo riguarda anche "il consolidamento della società, e l'attenzione dei media stranieri nei confronti dall'Ucraina", ha precisato Zelensky, osservando inoltre che alcuni Paesi hanno iniziato a cambiare priorità, "bilanciando gli aiuti all'Ucraina e a Israele". "Sappiamo che è una tragedia e una sfida", ha aggiunto il presidente ucraino, esprimendo condoglianze alle vittime delle ostilità a Gaza. Infine, Zelensky ha evidenziato che è stato pronto ad andare in Israele "sin dall'inizio del conflitto". "Ma non posso giocare con la mia agenda e le mie priorità, sono a capo di un Paese in piena guerra", ha spiegato il presidente ucraino. (Kiu)