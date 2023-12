Germania: come il governo intende risparmiare 17 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tagli alla spesa dei ministeri, abolizione dei sussidi dannosi per il clima, aumento delle imposte sui biglietti aerei e cancellazione del bonus sul reddito di cittadinanza. Sono alcuni degli strumenti con cui il governo tedesco intende risparmiare 17 miliardi di euro, al fine di colmare la lacuna dello stesso ammontare nel bilancio per il 2024. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, l'esecutivo federale presenterà domani i dettagli del piano di austerità. Al momento è noto che la tassa sui biglietti aerei aumenterà. Non verrà, invece, introdotta quella sul cherosene utilizzato dalle compagnie aeree per i voli interni. Inoltre, l'acquisto di armi e materiali per sostituire l'equipaggiamento fornito dalla Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, verrà finanziato dal fondo speciale per le Forze armate e non dal bilancio ordinario. Dalla spesa per l'impegno internazionale della Germania verranno tagliati 800 milioni di euro, con il ministero della Cooperazione economica e dello sviluppo che dovrà risparmiare 400 milioni di euro. Per gli Esteri, il taglio è di 200 milioni di euro, cifra che per il dicastero del Digitale e dei Trasporti sale a 380 milioni di euro. A sua volta, il ministero dell'Istruzione e della Ricerca dovrà risparmiare 200 milioni di euro. (segue) (Geb)