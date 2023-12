Germania: come il governo intende risparmiare 17 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cassa pensioni riceverà 600 milioni in meno, ma il livello delle indennità per chi ha cessato di lavorare rimarrà al 49 per cento fino al 2038. Il bonus sul reddito di cittadinanza verrà cancellato e i titolari dell'indennità che si rifiutano di lavorare subiranno sanzioni più severe. In questo modo, verranno risparmiati 250 milioni di euro. Sono stati poi decisi tagli all’agricoltura, con l'abolizione delle agevolazioni fiscali sia per il diesel utilizzato nel settore sia per la tassa sui veicoli agricoli. Tali misure permetteranno di raccogliere altri 920 milioni di euro. Il governo del cancelliere Olaf Scholz ha, infine, concordato che nel 2024 rispetterà il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio sancito dalla Costituzione tedesca. Tuttavia, tale strumento potrà essere sospeso qualora si rendano necessarie “ingenti spese per sostenere l'Ucraina”. (Geb)